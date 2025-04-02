Продюсер рассказал, чем займется Ефремов после освобождения

Члены Ассоциации продюсеров кино и телевидения уже проводят работу по подготовке проектов к участию актера Михаила Ефремова, приводит KP.RU слова продюсера Евгения Морозова. По его словам, в различных сериалах уже появляются новые роли, созданные специально для артиста.

Ассоциация продюсеров намерена поддержать Мишу. Под него уже расчищают место в новых телепроектах, в сериалы вводят нового персонажа, чтобы у Ефремова была работа, − отметил Морозов.

Михаил Ефремов последние пять лет находился в белгородской колонии. Он был осужден за ДТП с летальным исходом. Известно, что в момент трагедии актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил артиста к 7,5 года колонии, однако недавно ему одобрили ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Ранее стало известно, что Ефремов намерен посетить церковь после того, как выйдет на свободу. Также адвокат актера Юрий Падалко рассказал, что артист планирует заняться собственным здоровьем. К примеру, Ефремов хочет подлечить зубы. Адвокат также уточнил, что у актера имеется серьезное заболевание, которое в настоящий момент было купировано. Однако без должного лечения не исключен трагичный исход.