Из-за чего страдал Вэл Килмер перед смертью

Американский актер Вэл Килмер был прикован к кровати в течение нескольких лет перед смертью из-за серьезных проблем со здоровьем. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на членов семьи актера.

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Килмер страдал от последствий рака гортани, за время болезни он сильно ослаб и не мог вставать с кровати. Состояние его здоровья сильно ухудшилось незадолго до смерти.

В последний раз актер появился на публике в 2019 году.

Актер Вэл Килмер, известный по фильмам "Бэтмен навсегда" и The Doors об одноименной музыкальной группе, 1 апреля умер от последствий пневмонии в возрасте 65 лет. В 2014 году у него был диагностирован рак гортани, но он сумел вылечиться от заболевания.

Килмер родился в 1959 году в Лос-Анджелесе. Он начинал карьеру как театральный актер, а его прорывом на большом экране считается шпионская комедия "Совершенно секретно!" 1984 года. Два года спустя он снялся вместе с Томом Крузом в боевике "Лучший стрелок", а в 1990 годы стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. В частности, тогда он исполнил роль лидера группы The Doors Джима Моррисона в одноименном фильме Оливера Стоуна, в 1993 году сыграл Бэтмена в фильме "Бэтмен навсегда".