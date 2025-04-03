Умерла Маргарита Ксепа, актриса фильма «Ленин и мы»

В Тиране скончалась Маргарита Ксепа, одна из самых известных артисток Албании, актриса театра, кино и телевидения. Ксепа ушла из жизни 3 апреля, накануне отметив свое 93-летие.

© Российская Газета

О ее смерти сообщает Gazeta Express (заблокирована в РФ). Несколько последних месяцев легенда национальных экрана и сцены нехорошо себя чувствовала.

Маргарита Ксепа родилась в 1932 году. В раннем возрасте потеряла мать. На сцену впервые вышла еще школьницей. Окончив отделение драмы в Школе искусств Тираны, профессионально дебютировала в столичном Национальном театре. Играла в постановках по Чехову и Гоголю.

На экране - с начала 1960-х, в фильмографии - не менее сорока проектов, в том числе - ленты "Ленин и мы", "Трудное начало", "Не верь мне". Последняя картина с ее участием вышла в 2023-м - драма "Пузыри".