От инсульта умер актер Рэй Сахетапи, звезда культового боевика "Рейд"
1 апреля скончался Ференц Раймонд "Рэй" Сахетапи, один из самых популярных и узнаваемых индонезийских артистов, актер кино и ТВ и певец.
В январе он отмечал свое 68-летие.
Рэй Сахетапи активно работало на экране с 1980-х, выпуская несколько проектов ежегодно. Один из самых заметных - культовый боевик "Рейд". Также он снялся в блокбастере братьев Руссо "Первый мститель: Противостояние", но сцена с участием артиста из прокатной версии ленты была вырезана.
Как пишет Suara (сайт заблокирован в РФ), артист скончался во время лечения в одной из больниц Джакарты, куда был госпитализирован 3 марта.
У Рэя был диабет, с которым актер сражался с 2017 года, и проблемы с легкими. Причиной смерти названы последствия перенесенного инсульта, рассказал брат Сахетапи.