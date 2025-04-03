От инсульта умер актер Рэй Сахетапи, звезда культового боевика "Рейд"

1 апреля скончался Ференц Раймонд "Рэй" Сахетапи, один из самых популярных и узнаваемых индонезийских артистов, актер кино и ТВ и певец.

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В январе он отмечал свое 68-летие.

Рэй Сахетапи активно работало на экране с 1980-х, выпуская несколько проектов ежегодно. Один из самых заметных - культовый боевик "Рейд". Также он снялся в блокбастере братьев Руссо "Первый мститель: Противостояние", но сцена с участием артиста из прокатной версии ленты была вырезана.

Как пишет Suara (сайт заблокирован в РФ), артист скончался во время лечения в одной из больниц Джакарты, куда был госпитализирован 3 марта.

У Рэя был диабет, с которым актер сражался с 2017 года, и проблемы с легкими. Причиной смерти названы последствия перенесенного инсульта, рассказал брат Сахетапи.