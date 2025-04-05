Режиссер Карпиловский рассказал о мечте снять байопик о Ефремове

После УДО российского актера Михаила Ефремова в кинематографических кругах начались жаркие споры: продолжит ли он карьеру или будет жить обычной жизнью? Режиссер Александр Карпиловский рассказал, какое будущее ждет артиста после освобождения.

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По его словам, жизнь Ефремова до и после тюрьмы — две абсолютно разные истории, которые можно было бы использовать для сюжета в интересных проектах.

— За то, чтобы заполучить Ефремова, режиссеры готовы платить миллионные гонорары. Я тоже готов. Почему? Да потому, что после той трагедии, которую пережил Михаил Олегович, он сейчас просто невероятно интересен, многогранен, — признался режиссер.

По его мнению, теперь актер может сыграть любую роль — от философа до криминального авторитета.

— Я уверен, что его игра станет куда более глубокой, пронзительной. А гонорары, безусловно, тоже вырастут в разы, — добавил Карпиловский.

Он уточнил, что мечтает снять с участием Ефремова философскую драму или байопик о судьбе актера, сообщает Общественная Служба Новостей.

24 марта Алексеевский суд Белгородской области одобрил Ефремову УДО. Из 7,5 года в колонии артист отсидел только четыре года. Причиной стала трагедия, произошедшая в июне 2020 года в Москве. Тогда в центре города по вине Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель фургона.

Продюсер Евгений Морозов среди прочего заявил, что Ефремов после освобождения из колонии будет получать за съемки в кино 2,5 миллиона рублей в день. Однако эту информацию опроверг адвокат артиста.

Пульмонолог Вячеслав Овечкин полагает, что Ефремов рискует получить инвалидность после освобождения из колонии, поскольку он долгое время страдает от хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).