Хабенский ответил, почему сомневался в «Методе»

Российский актер Константин Хабенский, который исполняет роль следователя Меглина в сериале «Метод», рассказал, что сомневался в успехе первого сезона. Как отметил актер в беседе с KP.RU, он был не уверен из-за необычного содержания сериала.

© globallookpress

«Они (руководство Первого канала. — NEWS.ru) выпустили в свет эту, не побоюсь этого слова, сагу о людях из параллельного мира. По тем страстям, крови, ситуациям, проблемам, которые поднимались в кадре в этом фильме, я был уверен, что фильм либо не покажут, либо выпустят глубокой ночью», — поделился актер.

Хабенский также добавил, что в итоге сериал зацепил зрителя атмосферой, близкой к российским реалиям, несмотря на критику.

Ранее Константин Хабенский поделился, что многие актеры отказывались от роли в фильме «Ночной дозор», считая проект слишком рискованным. Однако Хабенский решил попробовать поработать в новом для себя жанре.