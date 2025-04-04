Десять лучших фильмов с Чаком Норрисом

Чаку Норрису в этом году исполнилось 85 лет! Но он всё в такой же отличной форме, тренируется почти каждый день и даже способен поднять штангу весом в 200 кг.

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Биография Чака Норриса

Карлос Нэй Норрис родился 10 марта 1940 года в городке Райан, штат Оклахома. Мать будущей звезды происходила из племени индейцев чероки, из-за чего Норриса дразнили одноклассники. Семья актёра вела очень бедную жизнь, а после того как отец бросил семейство, оказалась на грани нищеты.

Карлос вместе с братьями жил в прицепе, для них он на время стал домом. Норрис помогал матери, как мог, – работал грузчиком, разнорабочим. Всё изменилось, когда она вышла замуж. Именно отчим Джордж Найт привил мальчику любовь к спорту. Удивительно, но в школе Норрис не показывал хороших спортивных результатов, его даже не взяли в местную футбольную команду.

Сразу после школы Норрис ушёл в армию и служил в рядах военно-воздушных сил США. Там его и стали называть Чаком. В армии Норрис серьёзно занялся спортом: сначала дзюдо, затем тансудо. К моменту демобилизации у Норриса в арсенале был чёрный пояс.

На гражданке Чак устроился на завод. А на заднем дворе своего дома открыл небольшую тренировочную площадку для всех желающих. В 28 лет Норрис открыл сеть школ карате.

В 1968 году Чак Норрис одержал победу на чемпионате мира по карате в полутяжёлом весе. О школе Чака знали многие звёзды, он лично тренировал Стива Маккуина, который и порекомендовал тренера в кино. И он же познакомил его с Брюсом Ли. После успешного дебюта в «Пути дракона» 34-летний Норрис задумался о том, чтобы получить актёрское образование. Так он стал самым возрастным студентом в театральной школе.

Личная жизнь Чака Норриса

Первый раз актёр женился в 19 лет на своей однокласснице Диане Холечек. Пара рассталась в 1989 году, в браке родились двое сыновей. 62-летний Майк снимается в кино, а 60-летний Эрик посвятил жизнь каскадёрскому ремеслу.

В 1993 году Чак начал сниматься в сериале «Уокер, техасский рейнджер». На площадке он встретил актрису Джину О'Келли. Пять лет спустя, несмотря на внушительную разницу в возрасте (23 года), Джина и Чак поженились. В 2001 году 61-летний Норрис стал отцом дочерей-близняшек Дакоты и Дэниелы.

На долгое время Норрис выпал из поля зрения и не снимался. Его супруга серьёзно заболела, и Чак поставил карьеру на паузу, чтобы заботиться о Джине. Женщине диагностировали ревматоидный артрит, болезнь приковала её к постели.

«Чак никогда не отходил от меня. Мой замечательный муж всё это время лежал на диване рядом со мной. Он прочитал мне 17 книг!» – вспоминала Джина.

Норрис не только мастер боевых искусств и актёр, но и филантроп. Вместе с супругой он основал фонд для детей из малообеспеченных семей. Более 40 школ боевых искусств готовы обучать подростков бесплатно. И кроме того, дети потом имеют возможность получить стипендию и поступить в колледж.

Суперспособности Чака Норриса, которыми одарила его общественность

В 2005 году появился мем-сайт, где приводились невероятные до абсурда примеры брутальности актёра. Согласно фактам о Чаке Норрисе, он может:

убить двух охотников одним зайцем;

выиграть в крестики-нолики за один ход;

размолоть зёрна кофе пальцем и вскипятить воду своим гневом;

разжечь огонь с помощью увеличительного стекла – ночью;

ударить циклопа между глаз;

обыграть стену в теннис;

досчитать до бесконечности – дважды.

10 крутых фильмов с Чаком Норрисом

«Путь дракона», Гонконг, 1972 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Брюс Ли

Главные актёры: Брюс Ли, Нора Мяо, Чак Норрис

Возрастные ограничения: 18+

Чак сыграл главного злодея – крутого американца Кольта, с которым сражается герой Брюса Ли – Тан. Брюс сам выбрал Норриса на роль экранного соперника и даже велел тому набрать вес, чтобы в кадре Чак смотрелся мощнее.

Финальную схватку в Колизее снимали практически тайком. Итальянские власти запретили съёмку на руинах исторического достояния страны. Поэтому съёмочная группа втихую в ночи установила оборудование и приступила к работе. Правда, успели снять лишь несколько кадров, а сам бой прошёл в декорациях студии.

Брюс Ли очень подробно прописал технику и хореографию боя. В результате схватка Ли и Норриса входит в список самых зрелищных драк в кино.

«Чёрные тигры», США, 1978 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Тед Пост

Главные актёры: Чак Норрис, Энн Арчер

Возрастные ограничения: 16+

Оригинальное название фильма «Хорошие парни носят чёрное». Главный герой – Букер, бывший спецназовец и член секретной группы «Чёрные тигры». Кто-то начинает истреблять агентов организации, и Букер должен найти виновных. И попутно спасти своих выживших товарищей.

«Сила одиночки», США, 1979 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Пол Аарон

Главные актёры: Дженнифер О’Нил, Чак Норрис

Возрастные ограничения: 16+

В этот фильм Норрис вложил свои сбережения и выступил в качестве продюсера. И Чак не прогадал – касса в пять раз окупила затраченный бюджет. По сюжету в городе орудует банда, владеющая приёмами из боевых искусств. Когда жертвой преступников становятся двое полицейских, офицеры обращаются за помощью к чемпиону по карате Мэтту Логану. Он должен обучить полицейских азам рукопашного боя.

Кстати, успех фильма был омрачён судебным иском. Его подал писатель Эллиот Хейден Паркер против Чака Норриса. По словам Эллиота, Норрис украл у него идею фильма. Писатель требовал в суде $ 15 млн в качестве возмещения ущерба.

«Безмолвный гнев», США, 1982 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Майкл Миллер

Главные актёры: Чак Норрис, Рон Сильвер

Возрастные ограничения: 18+

Шериф Дэн Стивенс при задержании опасного убийцы-психопата смертельно его ранит. Но преступник выживает – в тайной лаборатории над ним ставят опыты, делая практически неуязвимым. Маньяк сбегает от докторов и начинает устраивать бесчинства в маленьком техасском городке. Но шериф Стивенс не дремлет.

Над фильмом Чак работал вместе со своим братом – известным каскадёром и постановщиком трюков Аароном Норрисом.

«Одинокий волк Маккуэйд», США, 1983 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Стив Карвер

Главные актёры: Чак Норрис, Дэвид Кэррадайн

Возрастные ограничения: 6+

Чак впервые примерил образ крутого техасского рейнджера в этом фильме. Его Маккуэйд настолько суров и беспощаден, что его ненавидит и боится даже полиция. Что уж тут говорить про преступников! Поэтому, когда рейнджер узнаёт о контрабанде оружия в городе, которую прикрывают ФБР и полиция, он готов в одиночку победить всех злодеев.

«Без вести пропавшие», США, 1984 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Джозеф Зитое

Главные актёры: Чак Норрис, М. Эммет Уолш

Возрастные ограничения: 16+

Переживший 10 лет в плену во вьетнамском лагере полковник Брэддок возвращается в джунгли, чтобы спасти своих друзей. Все они числятся без вести пропавшими, их никто не ищет и не верит, что они живы. Кроме Брэддока.

У фильма есть приквел, который вышел в 1985 году – там раскрывается история, как полковник попал в плен. В 1988-м появилась третья часть, где герой спасает свою семью.

«Крутой Уокер: Правосудие по-техасски», США, 1993-2001 годы

Жанр: сериал

Режиссёр: Майкл Прис, Тони Морденте

Главные актёры: Чак Норрис, Кларенс Гильярд-младший, Шири Дж. Уилсон

Возрастные ограничения: 16+

Роль техасского рейнджера Корделла Уокера возвела Чака в ранг голливудских звёзд. Сериал растянулся на девять сезонов, и в каждой серии Уокер спасал местных жителей.

Жители Далласа и Форт-Уэрта в штате Техас были в восторге от того, что их города выбрали для съёмок. Каждый пятый горожанин засветился в массовке! В 1998 году вышел спин-офф сериала под названием «Сыновья грома».

«Лесной воин», США, 1996 год

Жанр: семейный, комедия

Режиссёр: Аарон Норрис

Главные актёры: Чак Норрис, Терри Кайзер, Макс Гэйл

Возрастные ограничения: 12+

Лес Тэнглвуд находился под защитой сотни лет, местные жители чтили его покой и традиции. Однажды алчный предприниматель решает его вырубить. Обманом он получает разрешения и уже готов расчехлить бензопилы. Но лесной хранитель Джон Маккенна и пятеро инициативных подростков готовы бросить вызов нарушителям покоя!

«Тени прошлого», США, 2005 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Уильям Тэннен

Главные актёры: Чак Норрис, Джоанна Пакула

Возрастные ограничения: 12+

Джон – бывший полицейский, а ныне частный детектив. К нему обращается ювелир Айзек Теллер, бывший узник концлагеря. Он владеет уникальным артефактом, за которым охотится бывший нацистский полковник. Преступник отправляет киллера, чтобы тот похитил племянницу Айзека. Но Джон знает наперёд все планы.

«Агент разведки», США, 2024 год

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Дерек Тин

Главные актёры: Дерек Тин, Марк Сингер, Чак Норрис

Возрастные ограничения: 18+

Чак вернулся в кино после длительной паузы! Его герой – руководитель военной группы, которая сталкивается с инопланетным существом. Внеземной захватчик обладает невероятной силой и управляет собственной армией воинов.