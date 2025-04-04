Актер Том Круз поблагодарил ушедшего Вэла Килмера

Газета.Ru

Голливудский актер Том Круз почтил память своего коллеги по фильму «Лучший стрелок» («Топ Ган») Вэла Килмера. Его речь на фестивале владельцев кинотеатров CinemaCon в Лас-Вегасе цитирует Variety.

Том Круз высказался о кончине Вэла Килмера
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В Caesars Palace он объявил минуту молчания по Вэлу Килмеру.

«Я не могу вам передать, насколько я восхищаюсь его работой, как я был благодарен и польщен, когда он присоединился к "Лучшему стрелку" и вернулся позже для "Лучшего стрелка: Мэверик". Было бы очень здорово, если бы мы могли быть с ним здесь и сейчас, ведь он любил кино и дал нам всем очень много. Просто подумайте обо всех замечательных временах, которые мы провели с ним», — сказал он.

Круз и Килмер встретились на съемках фильма «Лучший стрелок» в 1986 году — они играли соперничающих летчиков-истребителей Мэверика и Айсмена, которые в конечном итоге подружились.

«Лучший стрелок» собрал $350 млн и сделал Круза и Килмера настоящими кинозвездами. Они воссоединились почти 40 лет спустя для съемок в фильме «Лучший стрелок: Мэверик» в 2022 году.

Килмер вернулся в роли Айсмена в эмоциональной сцене, которая в итоге стала последним появлением актера на экране.

У Килмера в 2015 году диагностировали рак горла, он не мог говорить, поэтому голос артиста был воссоздан в фильме с помощью искусственного интеллекта.

Вэла Килмера не стало 3 апреля в возрасте 65 лет.

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