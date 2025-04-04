В Госдуме назвали имя величайшего режиссера планеты

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Депутат Государственной Думы, народный артист России Николай Бурляев назвал Андрея Тарковского величайшим режиссером планеты. Его комментарий приводит «Ридус».

В Госдуме назвали имя величайшего режиссера планеты
© РИА Новости

«Он был подарен нам Богом. И мы должны увековечивать его память», — заявил Бурляев, сыгравший в картинах «Иваново детство» и «Андрей Рублев».

Депутат подчеркнул, что Тарковский — гений, который стоит на одном уровне с Александром Пушкиным, Михаилом Лермонтовым, Сергеем Рахманиновым, Иоганном Гете и Уильямом Шекспиром.

В марте Бурляев прокомментировал заявление режиссера Сарика Андреасяна о ненависти к фильмам Андрея Тарковского.

«Эпатажный, хамский выпад — наглядное свидетельство моськи, лающей на слона», — отметил депутат.
Актеры
Андрей Рублев
Иваново детство
Андрей Рублев
Михаил Лермонтов
Уильям Шекспир
Сергей Рахманинов
Николай Бурляев
Андрей Тарковский
Госдума