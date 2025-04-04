В Госдуме назвали имя величайшего режиссера планеты

Депутат Государственной Думы, народный артист России Николай Бурляев назвал Андрея Тарковского величайшим режиссером планеты. Его комментарий приводит «Ридус».

«Он был подарен нам Богом. И мы должны увековечивать его память», — заявил Бурляев, сыгравший в картинах «Иваново детство» и «Андрей Рублев».

Депутат подчеркнул, что Тарковский — гений, который стоит на одном уровне с Александром Пушкиным, Михаилом Лермонтовым, Сергеем Рахманиновым, Иоганном Гете и Уильямом Шекспиром.

В марте Бурляев прокомментировал заявление режиссера Сарика Андреасяна о ненависти к фильмам Андрея Тарковского.