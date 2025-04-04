Умер актер Мярт Виснапуу, известный по фильму «Вход в лабиринт»

Ушел из жизни Мярт Виснапуу, советский эстонский актер театра, кино и телевидения.

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Виснапуу родился 23 апреля 1962 года Таллине. В 1984 году окончил актерский факультет столичной республиканской государственной консерватории. С 1984 по 1992 год артист работал в Эстонском драмтеатре, в 1993-1995 гг. - в театре "Угала".

Снимался с 1980-х. Первая главная роль - в спортивной драме "Боковой ветер", велогонщик Райво.

Далее - "Во времена волчьих законов", "Ключевой вопрос", "Ребята из дзюдо", "Джордано", финско-эстонская "Истерия", историко-приключенческий сериал "Русалочьи отмели", жанрово важный проект по Вайнерам "Вход в лабиринт" - с Костолевским, Куравлевым и еще рядом ведущих советских актеров, другие.

Пометка о кончине артиста появилась в его профиле на портале "Кино-Театр.Ру".