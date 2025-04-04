Продюсер «Пророка» заявил, что в Юре Борисове есть божественная искра

Продюсер фильма «Пророк. История Александра Пушкина» Петр Ануров признался в интервью изданию «Ведомости», что сразу же захотел видеть Юру Борисова в роли русского поэта.

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По словам Анурова, ему хотелось показать зрителю игру звезды «Аноры» в проекте, который бы отличался от большого количества его уже существующих работ.

«И Пушкин в этом смысле сложнейшая задача на всех амплитудах. Я верил в то, что Борисов это сможет. Потому что именно в «Коньках» было видно, что он способен прыгнуть за границы обычного, что в нем есть эта божественная искорка, необходимая для того, чтобы сыграть гения», — заявил продюсер.

Ануров отметил, что для создателей «Пророка» не стало препятствием то, что Борисов не поющий артист. По словам продюсера, Юра Борисов «может даже то, чего не умеет».

«Он учился, занимался с коучем, старался. Кроме того, у нас нет таких прямо суперпевческих партий, арий, где нужны невероятные музыкальные данные», — пояснил он.

Ради подготовки к роли в проекте, вспомнил Ануров, Борисову сняли квартиру на Английской набережной в Санкт-Петербурге на первом этаже. Таким образом актер погружался в мир Пушкина — то, как жил поэт и его друзья. По словам Анурова, у апартаментов были огромные окна, выходящие на Неву, через которые актер иногда даже залезал вместе с друзьями.