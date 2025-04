Дэвид Швиммер рассказал, что он ненавидит в сериале «Друзья»

Американский актер Дэвид Швиммер, известный по роли Росса в культовом сериале «Друзья», заявил, что терпеть не может песню из заставки ситкома. Об этом сообщает Daily Mail.

© Lenta.ru

По словам актера, он слышал песню I'll Be There For You так много раз, что она стала вызывать у него раздражение. Швиммер исполнял одну из главных ролей в сериале на протяжении десяти лет. Известно, что к последнему сезону шоу он получал по миллиону долларов за эпизод.

«Я никогда не пересматривал сериал после его окончания. Я решил так: мы закончили, я двигаюсь дальше», — добавил актер.

Фанаты сериала прокомментировали высказывания Швиммера в соцсетях, назвав его «плаксой»:

«Почему-то он не жаловался, когда получал по миллиону за серию»; «Пусть проверяет свой банковский счет, когда слышит мелодию из заставки, и испытывает благодарность»; «Неужели гора денег его не утешает?»

Ранее сообщалось, что 58-летний Швиммер состоит в отношениях со студенткой, которая моложе него почти на 30 лет.