Умер сценарист фильмов «9 рота» и «Стиляги»

Советский и российский детский писатель, кинорежиссер и сценарист Юрий Коротков умер в возрасте 69 лет, сообщила журналистка Арина Бородина в своем Telegram-канале.

«Друзья и коллеги скорбят. Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал», — сообщила журналистка.

Ранее режиссер фильма «Лунная радуга» Андрей Ермаш ушел из жизни в возрасте 68 лет. С 1983 года Ермаш являлся режиссером киностудии «Мосфильм». Зрителям он известен по фильмам «Возвращение доктора» и «Конец вечности». За картину «Лунная дорога» в 1984 году был удостоен приза за лучшую режиссуру среди молодых кинематографистов на Международном Кинофестивале научно-фантастических фильмов в Мадриде.