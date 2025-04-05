Какой была первая и последняя роль Паши Техника в кино

Незадолго до смерти Паша Техник дебютировал как актер игрового кино. Речь идет о многосерийной спортивной драме "Октагон".

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Веб-сериал рассказывает о перспективном молодом бойце ММА, который накануне ключевого для карьеры боя попадает в неприятности во время уличной "разборки".

В результате протагонист оказывается в эпицентре судебного разбирательства, который заканчивается для него приговором и тюрьмой.

Павел сыграл сокамерника спортсмена.

Премьера проекта состоялась 11 марта.

Ивлева (настоящая фамилия рэпера) не стало 5 апреля в Таиланде. Музыкант умер, не выходя из комы. Летом ему должен был исполниться 41 год.