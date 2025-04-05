Мастер хоррора Джон Карпентер получил звезду на Голливудской аллее славы

Легендарный режиссер, сценарист, продюсер, актер и композитор Джон Карпентер удостоился собственной звезды на Аллее славы в Голливуде. Об этом сообщает портал Dread Central.

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Поздравить 77-летнего постановщика пришли актеры Курт Рассел ("Нечто", "Побег из Нью-Йорка", "Элвис") и Кит Дэвид ("Чужие среди нас"), а также мастер по специальному гриму и постановщик спецэффектов Грег Никотеро ("Палата", "Призраки Марса"). Последний в своей речи отметил, что кинематографистов, на которых повлиял Карпентер, можно перечислять бесконечно.

"Очень мало творцов, чей почерк считывается моментально, когда в течение тридцати секунд после просмотра зритель может уверенно сказать: "О, это режиссер такой-то". Джон Карпентер - один из очень немногих "таких-то"...", - сказал Рассел, исполнивший у Карпентера свои самые известные роли.

Первый короткометражный фильм, "Месть колоссальных чудовищ", Карпентер снял еще в 1962 году, к концу 1970-х постановщик снискал славу мастера остросюжетного кино ("Нападение на 13-й участок", "Глаза Лауры Марс") и в значительной степени повлиял на развитие хоррора ("Хэллоуин").

Всего на счету режиссера 20 полнометражных фильмов, снятых в самых разных жанрах ("В пасти безумия", "Туман", "Большой переполох в маленьком Китае", "Человек со звезды", "Исповедь невидимки", "Вампиры" и др.), многим памятны его работы в антологиях "Мастера ужасов" и "Мешки для трупов".

Ленты Карпентера часто дополнены характерной музыкой, сочиненной режиссером и исполненной им же на синтезаторе - его дискография насчитывает более 25 записей.