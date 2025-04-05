Директор «Мосфильма» оценил Юру Борисова

Генеральный директор "Мосфильма", народный артист России Карен Шахназаров считает Юру Борисова хорошим актером. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС.

23 января 2025 года Борисова номинировали на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме американского режиссера Шона Бэйкера "Анора". Его обошел американский актер Киран Калкин, который получил награду в этой же категории за работу в фильме "Настоящая боль" (A Real Pain, 2024). Вручение "Оскара" проходило 2 марта 2025 года.

"Юра Борисов - хороший актер, я помню, как работал с ним в проекте "Дорога на Берлин". <…> Вокруг его номинации на "Оскар" устроили слишком много шума, и в результате он ничего не получил. Но ему не стоит переживать - он талантливый актер, и у него будут еще призы", - сказал он.

По словам Шахназарова, обсуждение номинации Борисова - это "искусственная ситуация", которая вызвала "информационную истерику".

Шахназаров также обратил внимание, что в истории кинематографа были подобные случаи, но их освещение прошло менее заметно.