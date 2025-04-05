Чи Макбрайд сыграет в новом сериале Netflix «Я найду тебя»

Чи Макбрайд, известный по ролям в «Терминале» и «Мёртвых до востребования», присоединился к актёрскому составу нового детективного сериала «Я найду тебя», который планируется выпустить на Netflix.

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Макбрайд сыграет одну из главных ролей вместе со звездой «Аватара» Сэмом Уортингтоном. Сюжет расскажет историю заключённого (Уортингтон), который отбывает пожизненное заключение за убийство своего сына — и вдруг узнаёт, что тот может быть жив.

Чи достанется роль легендарного агента ФБР, который будет упорно преследовать персонажа Уортингтона, даже если это начнёт разрушать его собственную личную жизнь.

Подробности о дате выхода «Я найду тебя» пока неизвестны.