Мэрил Стрип может озвучить льва Аслана в новых "Хрониках Нарнии"

Трехкратная обладательница премии "Оскар" Мэрил Стрип ведет переговоры с Netflix об озвучивании льва Аслана в ремейке фэнтезийного сериала "Хроники Нарнии". Об этом сообщает ряд зарубежных СМИ, в частности новостной сайт "Nexus Point News" и французская "Фигаро".

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"Выбор Мерил Стрип на роль этого фэнтезийного персонажа удивителен, поскольку и в книгах К. С. Льюиса, и в фильмах Диснея Аслан - это самец, хранитель Нарнии, наставник человеческих детей", - замечают критики.

Но гендерное помешательство и феминистская повесточка уже не в первый раз бесцеремонно вмешиваются в классику.

"Да, Аслан в сериале будет женщиной", - это все, что ответили недоумевающим критикам близкие к Netflix издания.

Режиссером саги, как сообщалось ранее, выступит также женщина, это Грета Гервинг, известная по фильму "Барби" 2023 года.

Что еще известно на данный момент о новом сериале? Восемь фильмов создадут на основе семи книг "Хроники Нарнии" Льюиса. События разворачиваются во время Второй мировой войны. Братья и сестры Певенси покидают бомбардируемый Лондон и переселяются в деревенский дом профессора Дигори Керка. Там они обнаруживают волшебный платяной шкаф, являющийся порталом в сказочную Нарнию.

Еще один культовый персонаж саги, ведьма Джадис, останется в новой адаптации. Белую колдунью, по информации американского издания "Deadline", сыграет британская певица Charlie XCX.

Что касается даты выхода, то по сведениям "Deadline", фильм "стартует 26 ноября 2026 года во всех кинотеатрах мира в формате Imax, а затем будет выпущен на платформе".