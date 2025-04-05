Умер Роберт Требор, актер из «Зены» и «Баек из склепа»

Ушел из жизни Роберт Требор, американский актер театра и кино, режиссер с очень симпатичной фильмографией.

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Артиста не стало на 72-м году жизни. О его смерти сообщает Deadline.

Точные ее причины не приводятся, но известно, что актер сражался с побочными эффектами после трансплантации стволовых клеток при лечении лейкемии.

Роберт Требор родился 7 июня 1953 года. На экране впервые появился еще ребенком - в 1959-м. Осознанно снимался с 1973-го. Экранная карьера артиста заметно пошла в гору в 1980-х.

В списке его работ более сорока пунктов - "Да здравствует Цезарь!" братьев Коэн, "Зена - королева воинов" и "Удивительные странствия Геракла", "Универсальный солдат", "Спасатели Малибу", "Байки из склепа", "Пурпурная роза Каира" Аллена.