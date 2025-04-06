Российская актриса рассказала о мифах о Голливуде и актерской жизни в США

Актриса Московского театра Луны Юлия Елфимова вместе с мужем переехала в США, но быстро поняла: жизнь там разительно отличается от нашей. У Юлии — свой театр в Лос-Анджелесе, где ставят русскую классику. Но у актрисы есть цель — покорить Голливуд… и больше никогда не заходить в опасные американские районы. Можно ли попасть на голливудские съемки с акцентом, насколько сложно снять квартиру, что происходит в районах, где будто бы снимали триллер, и почему американцы иногда душевнее россиян — об этом и многом другом Юлия рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.

© Мослента

Про мифы о Голливуде и актерскую жизнь

Главный миф о Голливуде — с акцентом не попасть в кино. Это бред полный! Вижу много соотечественников и людей из разных стран, кто активно тут снимается и живет припеваючи. Никакой дискриминации не то что по акценту, а вообще по знанию языка не наблюдаю.

Если говорить об актерской профессии, тут дипломы особо никому не нужны. Нужны навыки, которые ты демонстрируешь от кастинга к кастингу и… связи. Однако выпускников ГИТИСа здесь замечают сразу и положительно оценивают. Классическая школа видна и дает большое преимущество. В США в основном все учатся по Страсбергу и Майзнеру, а в России дают именно Станиславского. В Голливуде это ценят.

Моя жизнь очень изменилась. В Москве я была значимой персоной, актрисой с постоянным местом работы, с выстроенной репутацией. В США я — фрилансер

Репертуарного театра тут практически нет, так что вся карьера строится на отдельных проектах. Для меня это крайне непривычно, страшно, но и обнадеживающе одновременно. Но профсоюзы и ассоциации здесь имеют большее значение, чем в России.

© Фото: Предоставлено героиней материала

© Фото: Предоставлено героиней материала

© Фото: Предоставлено героиней материала

Мы стараемся развивать свой театр в Лос-Анджелесе. Уже дважды с успехом сыграли спектакль «Гавриилиада» по поэме Пушкина. Еще я снимаюсь в массовках. Даже в шутку поменяла шапку профиля у себя в Instagram (соцсеть Instagram запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) «из звезд Москвы — в массовку Голливуда». Звучит забавно. Но я знаю, что это лишь начало пути.

У меня есть договор с агентом. За несколько месяцев работы с ней было несколько сьемок в короткометражных фильмах и TikTok-сериалах. Результат пока невелик, но агенты говорят, что для начала это уже хороший результат.

Еще я успела получить главную роль Принцессы Зафирки в детском спектакле Candy Land. Он стал популярным в Лос-Анджелесе и играется как на русском, так и на английском языках.

Про язык

Мы с мужем начали учить язык еще в Москве. Потом приехали в США и учились тут в языковой школе почти год. Сейчас иногда ходим на бесплатные курсы просто для саморазвития. Здесь есть бесплатные колледжи и школы для взрослых.

В Америке мало что дается без денег, но обучение языку — исключение. В целом, когда много общаешься, осваиваешь его довольно быстро. Практика, практика и еще раз практика!

Про американские сложности

Главной трудностью для меня стала децентрализация Америки. Штаты отличаются от России своим устройством. У нас все стремятся в Москву. Она — центр культуры, финансов, комфорта, инноваций, да вообще всего.

В США все равномерно распределено по стране, и разные сферы развиваются во всех местах по-разному. И вот это влияет абсолютно на все — от инфраструктуры до сознания людей. У каждого — свой царь в голове, у каждого района или городка — свои законы.

А самое смешное — это госструктуры. Заходишь куда-то за нужной бумагой, тебе отказывают. Идешь в соседнее окно — выдают! Выглядит, как произвол сотрудников. Очереди бесконечные. Все долго. Я такого в России уже много лет не видела.

© Фото: Предоставлено героиней материала

Про правила американской аренды

Официально снять жилье в Штатах трудно. Везде просят кредитный рейтинг, который возможно открыть, только если ты налоговый резидент. Если иностранец, его у тебя не будет. И приходится снимать либо с двух-трехмесячной оплатой вперед, либо по договоренностям, неофициально. Такой рынок тут тоже достаточно широк, но это большой риск.

Аренда жилья в Америке кардинально отличается от аренды в России. Здесь редко сдают комнаты. Квартиры предлагают без мебели. Зачастую часть возвратного депозита удерживают за клининг, даже если ты вылизал всю квартиру. Обоев нет. Все стены выкрашены в белый цвет. Ты можешь их перекрасить, но при выезде — верни, как было. За то, чтобы подать заявку на квартиру, нужно заплатить от 20 до 80 долларов. И их не вернут даже в случае отказа. Это меня очень злило. Ты не можешь даже попробовать заключить сделку, не заплатив.

Но здесь крайне сложно выселить людей из арендованного жилья. Особенно в Калифорнии

Люди могут месяцами не платить, и собственник ничего не сделает. Он даже зайти к ним не сможет. Если, конечно, собственник обратится в суд и выиграет, арендатору обрушат рейтинг так, что он еще много лет вообще ничего снять не сможет.

Про районы, куда лучше не ходить

В Америке высокая преступность. Перестрелки, наркоманы — на улицах и в метро. Поначалу я не верила своим глазам. Это очень страшно. Тут есть такие районы — прямо как в триллерах.

Мой супруг как-то приехал по просьбе знакомого присмотреть за его магазинчиком на пару часов. Район был не самый плохой, но и безопасным его не называют. Так вот, в эти два часа зашел какой-то человек с железной палкой и беспричинно начал тыкать ею во все товары, а потом бросился на моего супруга. Полиция, скорая — криминал.

© Фото: Предоставлено героиней материала

После того инцидента «безопасный район» для нас стало не просто словами, а серьезным ориентиром для жизни.

Мошенников тут тоже много, но они очень примитивные. И здесь хорошая система страхования банковских счетов и имущества. Так что мошенничество простым гражданам не так страшно. Главное — читать все документы.

Про местную вежливость

Одна из моих работ в Лос-Анджелесе — в ресторане. Я фотографирую людей за столиком и дарю им маленькую фотокарточку, а потом предлагаю им фото в рамках. И они покупают, если им нравится.

Американцы более вежливые и открытые. Они любят фотографироваться, это для них память. В этом плане они оказались куда более душевными, чем россияне. В Москве на такой подработке я часто сталкивалась с грубостью и скептицизмом.