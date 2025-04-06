Режиссер Шахназаров высказался об идее создания евразийского «Оскара»

Генеральный директор "Мосфильма", народный артист России, режиссер Карен Шахназаров в беседе с ТАСС поддержал инициативу учреждения Открытой евразийской кинопремии и создания Евразийской академии кинематографических искусств.

"Я отношусь к этому (созданию Евразийской кинопремии) положительно. В принципе, нужно с чего-то начинать. Но насколько она сможет конкурировать с американской премией "Оскар" - это другой вопрос", - сказал режиссер.

Собеседник агентства отметил, что популярность "Оскара" основана на том, что американское кино смотрят по всему миру. Шахназаров подчеркнул, что фильмы, участвующие в этой кинопремии, становятся известными и интересными для публики.

"Конечно, есть номинация за лучший фильм на иностранном языке, но все-таки "Оскар" является внутренней национальной премией США", - заявил Шахназаров.

"К сожалению, наше кино, за исключением видеохостинга YouTube, пока нигде не показывают", - добавил он.

Весной 2022 года режиссер Никита Михалков выступил с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения ее премии для развития евразийского пространства. Михалков также заявлял журналистам, что создание киноакадемии поддержали Иран, Китай и страны Организации Договора о коллективной безопасности, в которую, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.