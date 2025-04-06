Огромный долг, проблемы со здоровьем, романы: как живет Жанна Эппле

В Сети появилась информация о том, что суд взыскал с актрисы Жанны Эппле €102 тысячи долга и €6179 процентов. Кому задолжала заслуженная артистка РФ, что известно о ее личной жизни?

Что известно о долгах Эппле

Как пишет aif.ru, Эппле сначала заняла денег у знакомой, а потом пропала и не отдает долг. Издание попыталось связаться с актрисой, но она перестала подходить к телефону.

«Около 15 лет назад артистка заняла у подруги и бизнесвумен Капитолины Полянской €154 тысячи, пообещав вернуть долг частями, что делала в первые года. Но пять лет назад Жанна прекратила отдавать долг. Полянская обратилась в суд, который постановил взыскать с Эппле €102 тысячи долга и €6179 процентов (около 10 млн рублей). Жанна решила пройти процедуру банкротства. Но Полянская все же требует своих денег, а у Эппле за плечами квартира, на которую она и брала деньги у подруги. Возможно, у актрисы есть и другое имущество», — говорится в материале.

Юрист Евгений Колоколов объяснил, есть ли вероятность, что Эппле потеряет квартиру. По его словам, если квартира — единственная, то при банкротстве она не включается в конкурсную массу.

«Верховным судом поставлен исполнительный иммунитет. Какие бы действия не предпринимал финансовый управляющий, квартира изъята не будет. Это подтверждено и судебной практикой. В частности, Гражданским процессуальным кодексом РФ предусмотрено, что к такому имуществу относится принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности жилое помещение или его часть, если для гражданина-должника оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением. Исключение — только для квартиры, купленной в ипотеку и находящейся в залоге до выплаты кредита», — отмечает юрист.

Как отмечает юрист, крупное имущество, помимо единственного жилья, будет реализовано на торгах — оно даст выручку.

Как сложилась личная жизнь Эппле

Во время учебы в ГИТИСе актриса влюбилась в балетмейстера Алексея Бакая и вышла за него замуж. В СМИ писали, что брак распался, когда танцовщик решил уехать в США. Сама же Эппле рассказала, что пара потеряла ребенка и это стало тяжелым испытание для студенческого брака.

«К тому времени уже отношения были исчерпаны, детей не было. И я точно знала, что я за этим мужчиной никуда не поеду. Я просто за ним не поехала!» — поясняла актриса в интервью «Мир 24».

Затем актриса встречалась с сыном режиссера Ильи Фрэза на протяжении 17 лет. У них родились два сына — Потап и Ефим. Несмотря на наличие детей, Эппле рассталась и с этим мужчиной. Ходили слухи, что гражданский супруг сломал актрисе ключицу во время драки, а в один момент и вовсе выгнал актрису с детьми из дома на мороз.

«Я 20 лет прожила в не очень большом счастье, не говоря о том, что я была не реализована в профессиональном плане — мой муж не очень хотел, чтобы я работала актрисой. Поэтому на сегодняшний день я могу сказать ему только спасибо», — говорила об этих отношениях Эппле в программе «Ой, мамочки!».

Во время съемок «Белых одежд» Эппле влюбилась в Валерия Гаркалина, который известен верностью жене Екатерине.

«У нас могла случиться очень большая любовь. Но Валера был женат, я тоже была замужем и беременна. Но мы были очень влюблены. Чтобы убить такую любовь, нужно просто перестать видеться. У нас так и получилось», — объясняла актриса в программе «Судьба человека.

Артистка также встречалась с адвокатом Сергеем Жориным. У них завязался роман, когда жена правозащитника телеведущая Катя Гордон носила ребенка. Отношения продолжились даже после того, как Гордон объявила о беременности.

„Я не понимаю таких женщин, для которых секс и желание получить мужчину оказываются выше какой-то солидарности. Жанна прекрасно знала, что я беременна, ей об этом должна была рассказать Анфиса Чехова или сам Жорин. Однако ее это не остановило“, — возмущалась Гордон в программе „Секрет на миллион“.

Позднее Эппле публично извинилась перед Гордон, отметив, что ей стыдно за романы с женатыми мужчинами.

Что известно о здоровье Эппле

В марте текущего года Telegram-канал SHOT сообщил, что Жанна Эппле экстренно обратилась за медицинской помощью из-за болей в области живота. По информации канала, на протяжении нескольких лет артистка принимала разные лекарства, и на какое-то время боли утихали, но потом возвращались снова.

SHOT отметил, что при диагностике у 60-летней звезды сериалов „Марш Турецкого“ и „Два холма“ выявили проблемы в брюшной полости и новообразование в почке. Канал подчеркнул, что Эппле назначили амбулаторное лечение и строгую диету с дробным питанием.

Также канал добавил, что, несмотря на проблемы со здоровьем, актриса по-прежнему задействована в театральных постановках, а ее график расписан на несколько месяцев вперед. Сама Эппле ситуацию не комментировала.

Ранее актриса перенесла несколько операций на суставах. Несмотря на проблемы со здоровьем, Эппле держит себя в форме.