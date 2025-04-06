Сестра Кобзона высказалась о байопике о певце

Сестра Кобзона выступила против байопика о певце: «Режиссерам нужна пошлятина»
Сестра Иосифа Кобзона Гелена Кандель заявила в беседе с изданием «Абзац», что категорически против байопика о певце.
Кандель заявила, что не нужно создавать фильм, в котором покажут какие-то домыслы о Кобзоне. Она уверена, что картина не станет автобиографичной. По ее мнению, в байопике будет много вранья.
«Нашим режиссерам нужна пошлятина, чтобы Иосифа, например, застали с какими-то девушками», — заявила сестра артиста.
Кандель добавила, что Кобзон нелестно отзывался о биографических фильмах, посвященных Владимиру Высоцкому и Сергею Есенину.
«Иосиф говорил: «Почему нужно показывать какую-то грязь и пошлость? Я не хочу этого знать о моем любимом авторе. Это его закадровая жизнь, и ее поднимать со дна нет необходимости», — отметила Кандель.
Иосифа Кобзона не стало 30 августа 2018 года.
В марте представители Москомархитектуры утвердили архитектурно-градостроительную концепцию 18-этажной башни Melody Tower — первой очереди многофункционального комплекса имени Иосифа Кобзона, который будет построен в центре столицы в 2028 году.