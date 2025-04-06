Смерть брата, мнение об СВО, бездетность: куда пропал Максим Аверин

Народный артист России Максим Аверин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации и эмиграции?

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Чем известен Аверин

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина.

Аверин снимался в лентах «Любовь зла...», «Марш Турецкого», «Глаза Ольги Корж», «Кармен», «Место под солнцем», «Доктор Живаго», «Любовь одна», «Глухарь» «Возвращение домой», «Склифосовский», «Горюнов», «Куприн. Яма», «Курьезы», «Девочки не сдаются», «Любовь и Сакс», «Невеста комдива», «Собор» и других.

Всего в его фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Аверина

Максим Аверин никогда не был женат. Детей у 49-летнего артиста тоже нет.

«Можно определиться с маркой машины, цветом обоев, но определяться с рождением детей... Мне кажется, это все-таки Божий Промысел. По крайней мере, мои попытки привести какие-то отношения к появлению детей не состоялись. И я в какой-то момент просто перестал гнаться за этим, принял позицию, что, если это суждено, тому и быть», — признавался он в беседе с MK.RU.

Главной женщиной в своей жизни Аверин называл маму, которая умерла в 2017 году.

У актера также был старший брат Геннадий — он ушел из жизни в 2020 году.

«Так получилось, что последние годы мы с братом не могли найти точки соприкосновения. Но я не жалею. Все было, как было. Он не хотел меня принимать. А я не хотел принимать его неприятие. Я, когда прощался с ним, сказал ему: "Прости меня, и я тебя прощаю". Наверное, надо было сказать по-другому... Но вы понимаете, сложно человека менять, если он не хочет меняться. Если он не слышит тебя. Так получилось. Жалеть? Смысл?» — рассказывал Аверин.

Что Аверин говорил о спецоперации и эмиграции

Максим Аверин не комментировал проведение спецоперации. Летом 2023 года актер объяснил, что не высказывает свое мнение на эту тему, так как «не хочет обсуждать политику».

При этом он заявил, что любит Россию.

«Мне говорят: "Ах, ты не высказываешься". Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, не лезть судить», — сказал артист.

Позже он уточнил, что никогда не эмигрирует за границу, поскольку не представляет себе жизни в другой стране и «не может мыслить и чувствовать на иностранном языке».

Чем сейчас занимается Аверин

Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Там же, когда же», «Женитьба», «Лес», «Поминальная молитва», «Роман», «Арбенин. Маскарад без слов», «Лев зимой» и «Гамлет». Также актер гастролирует по России с моноспектаклем «Максим Аверин. Научи меня жить».

В 2023 году Аверин снялся в картинах «Всем по 50» и «Море. Солнце. Склифосовский». Других кинопремьер с ним в ближайшее время не запланировано.

В июле прошлого года артист уволился из Театра сатиры и перешел в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова». По его словам, решение не было связано со сменой руководства учреждения.

«В Театре сатиры при Газарове (бывший художественный руководитель. — NEWS.ru) мне просто не было места, предложений о работе не поступало. О приходе Евгения Владимировича Герасимова (новый худрук. — NEWS.ru) в театр я узнал, когда все переговоры с дирекцией театра "Ленком" были завершены. Я рад, что Театр сатиры серьезно укрепился с приходом нового худрука и директора», — пояснил Аверин.

Он добавил, что получил предложение от директора «Ленкома» Марка Варшавера уже три года назад и все это время работал в обоих театрах.