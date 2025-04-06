Умер актер и певец Пол Каро

4 апреля скончался Пол Каро, шотландский и австралийский артист, выросший в Новой Зеландии.

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Каро был актером театра, кино и сериалов, певцом и продюсером, артистом озвучания, а ранее - журналистом. В Австралии он окончательно обосновался в 1950-х.

В его фильмографии - более сорока проектов с момента экранного дебюта в 1959-м: "Убийство", "Коробка", "Узницы", "Семья Салливан", "Специальный отряд", "Армейский корпус", "Чужое золото", "Крик во тьме" и другие.

Последнее появление в кино - в конце 1990-х, в 1999-м он вышел на пенсию.

На счету Каро несколько наград в категории "Лучший актер".

Сообщая о смерти исполнителя на 90-м году жизни, портал IMDb не приводит ее деталей.