Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин попробовал себя в роли актера

Российская Газетаиещё 1

Хоккеист Александр Овечкин, чье имя сегодня у всех на слуху, очень кинематографичен, поэтому его часто приглашают сниматься в фильмах и сериалах.

В каких фильмах успел сняться хоккеист Александр Овечкин
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Все работы Овечкина в кино можно разделить на две категории: роли (их немного) и камео, где он играет самого себя (таких появлений много - около 20 проектов). Представляем семь картин с участием Александра.

  • Сериал "Минута тишины". Овечкин играет самого себя. Сериал, созданный по идее Владимира Потанина, стал крупной премьерой Первого канала. Сейчас доступен на Kino1TV.
  • Сериал "Российский хоккей" с Юлией Бордовских. Доступен в онлайн-кинотеатре Start.
  • Интервью-шоу "Команда" Татьяны Навки. Можно посмотреть на Kion.
  • Документальный фильм "Отец" (2021) режиссера Сэма Литовчина.
  • Документальный фильм "Кубок Гагарина. Битва за мечту" (2024) режиссера Сергея Антипова.
  • Сериал "Евгенич" (2 сезон, 2021) режиссеров Кирилла Папакуля и Александра Игудина.
  • Фильм "Зайцев, жги! История шоумена" (2010) режиссера Антона Барщевского.

Между тем

Кстати, об историях жизни спортсменов в кино: в России уже снято несколько фильмов и сериалов о жизни олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

Актеры
Кирилл Папакуль
Юлия Бордовских
Роман Костомаров
Александр Овечкин
Владимир Потанин
Первый канал