В каких фильмах успел сняться хоккеист Александр Овечкин

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин попробовал себя в роли актера
Хоккеист Александр Овечкин, чье имя сегодня у всех на слуху, очень кинематографичен, поэтому его часто приглашают сниматься в фильмах и сериалах.
Все работы Овечкина в кино можно разделить на две категории: роли (их немного) и камео, где он играет самого себя (таких появлений много - около 20 проектов). Представляем семь картин с участием Александра.
- Сериал "Минута тишины". Овечкин играет самого себя. Сериал, созданный по идее Владимира Потанина, стал крупной премьерой Первого канала. Сейчас доступен на Kino1TV.
- Сериал "Российский хоккей" с Юлией Бордовских. Доступен в онлайн-кинотеатре Start.
- Интервью-шоу "Команда" Татьяны Навки. Можно посмотреть на Kion.
- Документальный фильм "Отец" (2021) режиссера Сэма Литовчина.
- Документальный фильм "Кубок Гагарина. Битва за мечту" (2024) режиссера Сергея Антипова.
- Сериал "Евгенич" (2 сезон, 2021) режиссеров Кирилла Папакуля и Александра Игудина.
- Фильм "Зайцев, жги! История шоумена" (2010) режиссера Антона Барщевского.
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Кстати, об историях жизни спортсменов в кино: в России уже снято несколько фильмов и сериалов о жизни олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.