В каких фильмах успел сняться хоккеист Александр Овечкин

Хоккеист Александр Овечкин, чье имя сегодня у всех на слуху, очень кинематографичен, поэтому его часто приглашают сниматься в фильмах и сериалах.

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Все работы Овечкина в кино можно разделить на две категории: роли (их немного) и камео, где он играет самого себя (таких появлений много - около 20 проектов). Представляем семь картин с участием Александра.

Сериал "Минута тишины" . Овечкин играет самого себя. Сериал, созданный по идее Владимира Потанина, стал крупной премьерой Первого канала. Сейчас доступен на Kino1TV.

. Овечкин играет самого себя. Сериал, созданный по идее Владимира Потанина, стал крупной премьерой Первого канала. Сейчас доступен на Kino1TV. Сериал "Российский хоккей" с Юлией Бордовских. Доступен в онлайн-кинотеатре Start.

с Юлией Бордовских. Доступен в онлайн-кинотеатре Start. Интервью-шоу "Команда" Татьяны Навки. Можно посмотреть на Kion.

Татьяны Навки. Можно посмотреть на Kion. Документальный фильм "Отец" (2021) режиссера Сэма Литовчина.

(2021) режиссера Сэма Литовчина. Документальный фильм "Кубок Гагарина. Битва за мечту" (2024) режиссера Сергея Антипова.

(2024) режиссера Сергея Антипова. Сериал "Евгенич" (2 сезон, 2021) режиссеров Кирилла Папакуля и Александра Игудина.

(2 сезон, 2021) режиссеров Кирилла Папакуля и Александра Игудина. Фильм "Зайцев, жги! История шоумена" (2010) режиссера Антона Барщевского.

Между тем

Кстати, об историях жизни спортсменов в кино: в России уже снято несколько фильмов и сериалов о жизни олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.