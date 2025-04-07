«Табу только одно». Актриса рассказала о съемках в интимных сценах

«Табу только одно»: Наталья Бардо поделилась деталями съемок в интимных сценах
36-летняя Наталья Бардо за годы своей кинокарьеры успела сняться во многих проектах. Благодаря яркой внешности, таланту и харизме, актрису часто зовут на главные роли. И, конечно, без романтических сцен не обходится почти ни один фильм с ее участием.
В интервью с WomanHit звезда призналась, что всегда относится к таким моментам как к сугубо рабочим. Если необходимо раздеться перед камерой и того требует художественный замысел картины, — соглашается. К тому же с партнерами по съемках Наталье почти всегда везет.
«Это просто моя работа. Во время репетиций всегда немного волнительно, но мне везет с партнерами — в основном попадаются очень тактичные и аккуратные», — делится она.
Конечно, на этапе чтения сценария актрису могут смущать какие-то моменты. Но все спорные вопросы обговариваются на берегу. Бардо не приемлет в работе только одного. И это не слишком откровенные эпизоды, которые обычно запрещены к просмотру детям до 18.
«Табу у меня только одно — не делать то, что мне не нравится. Я снимаюсь только в том, что мне интересно, и с теми, кто мне интересен. Если хороший режиссер и сценарий, и, например, требуется раздеться не ради того, чтобы раздеться, а когда это оправдано драматургией — я всегда готова обсуждать это с режиссером и вместе принимать решение, как это будет снято», — говорит Наталья.