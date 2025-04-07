Названы любимые мужские актерские дуэты зрителей

По случаю своей большой премьеры сериала "Актёрище" (победитель фестиваля Original+) с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко в главных ролях онлайн-кинотеатр KION провёл исследование о том, какие актёрские дуэты россияне цент больше всего.

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Как выяснилось, ровно треть респондентов в возрасте от 25 до 55 лет назвали Вина Дизеля и погибшего Пола Уокера во франшизе "Форсаж".

При этом Нагиева и Лапенко в "Актёрище" выбрали аж 21%. А 18% назвали дуэт Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо в фильме "Однажды в… Голливуде" Квентина Тарантино.

Далее следуют Мэтт ЛеБлан и покойный Мэттью Перри из "Друзей" (13%), а также Иван Янковский и Тихон Жизневский из "Топей" и "Преступления и наказания" (6%).

Любимыми иностранными фильмами о мужской дружбы россияне назвали следующие: "1+1" (30%), "Побег из Шоушенка" (16%), "Достучаться до небес" (15%), "Люди в черном" (14%) и "Мальчишник в Вегасе" (10%).

Среди российских: первый "Брат" (32%), "Д'Артаньян и три мушкетёра" (25%) и "Бумер" (19%).