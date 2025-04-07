Умер актер из "Дэнниса-мучителя" Джей Норт

На 74-м году жизни скончался американский актер Джей Норт. Артист прославился ролью Денниса Митчелла в ситкоме CBS "Деннис-мучитель". Умер 6 апреля у себя дома во Флориде после многих лет борьбы с раком толстой кишки, передает THR.

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Актерская карьера Джея Норта стартовала в его семилетнем возрасте. Он исполнил главную роль в шоу "Дэннис-мучитель" на основе комикса Хэнка Кетчема. В 1965 году вышла комедия "Зебра на кухне" с ним в главной роли, через год - фильм "Майя", который позднее был превращен в одноименный сериал на NBC. Юный актер стал одним из самых популярных звезд среди подростков, часто снимался для журналов.

В 1974 году сыграл свою последнюю главную роль в триллере "Учительница". На его счету также десятки второстепенных ролей в фильмах и сериалах, работы над озвучкой мультфильмов.