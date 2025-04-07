Актер и режиссер Максим Сохарь умер в 44 года

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Белорусский режиссер и актер Максим Сохарь скончался 5 апреля в возрасте 45 лет. Причина смерти не сообщается. Информация о его смерти появилась на портале «Кино-Театр.Ру».

Максим Сохарь родился в 1981 году в семье театроведа и драматурга Юрия Сохаря. Он окончил Белорусскую государственную академию искусств и служил в витебском театре имени Якуба Коласа и Республиканском театре белорусской драматургии.

С 2009 по 2016 год Сохарь занимал должность главного режиссера Могилевского областного театра. Он также ставил спектакли в Польше и Чехии, преподавал и защитил кандидатскую диссертацию.

В фильмографии Максима Сохаря числятся роли в фильмах «Точка» Юрия Мороза и «Родина или смерть».

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