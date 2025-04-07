Кайли Дженнер хочет сняться в фильме с Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер уже много лет мечтала о том, чтобы попробовать себя в амплуа актрисы. Теперь, когда она встречается с одним из самых востребованных актеров Голливуда, ее мечта действительно может исполниться. Девушка уже рассказала о своем желании Тимоти Шаламе. Что об этом думает молодой артист?

Популярное издание «Daily Mail» пишет, что Кайли всерьез намерена сняться в кино. Она попросила Тимоти помочь ей в этом деле и стать ее наставником. Более того, она хочет получить роль в одном фильме со своим возлюбленным. Но парень относится к этому не с таким энтузиазмом, как его избранница. Заявление Дженнер шокировало его.

«Тимоти обычно не теряется в словах, но он оказался в ступоре, когда Кайли внезапно сказала, что подумывает серьезно заняться этим», — сообщает инсайдер издания.

Шаламе предупредил девушку, что идея не очень удачная, ведь это очень сложная работа. Он считает, что девушка уже и так популярна, и ей незачем подвергать себе таким испытаниям. Но Кайли осталась непреклонной. Она считает, что если другие модели, как, например, Кайя Гербер, могут получить роль в фильме, то это получится и у нее. Однако Тимоти удалось убедить ее не спешить с этим решением.

«Он долго уговаривал ее пойти на серьезные курсы актерского мастерства, чтобы понять, нравится ли ей это ремесло или нет, и только затем двигаться дальше», — говорит источник «Daily Mail».

В конце концов Дженнер согласилась прислушаться к парню. Она намерена узнать о мире кино и актерства все необходимое. Поклонники поддержали девушку, отметив, что если она чего-то желает, то точно добьется этого. Но многие негативно отнеслись к этому. Некоторые пользователи сети пишут, что устали видеть в фильмах непрофессиональных блогеров и моделей, которые не умеют играть. Они надеются, что в процессе учебы Кайли поймет, что играть в кино не так легко, как кажется, и откажется от этой идеи.