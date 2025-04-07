Умер дублер Шона Коннери каскадер Джон Сэйнт Райан

Скончался Джон Сэйнт Райан, британский актер кино и сериалов, каскадер, сценарист и писатель, продюсер, дублер Шона Коннери.

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Артист умер 3 апреля после сердечного приступа. Об этом сообщает Manchester Evening News со ссылкой на семью исполнителя. Ему было 72 года.

Джон Сэйнт Райан родился 27 марта 1953 года в Ланкашире. Был мастером и инструктором боевых искусств, выиграл несколько национальных и международных первенств.

В кино - с начала 1980-х. Фильмография - более сорока проектов: мыльные оперы "Улица коронации" и "Главная больница", "Она написала убийство", "Сумеречная зона" 1980-х, "Черный октябрь" с Лундгреном, "Приключения молодого Индианы Джонса", "Вавилон 5", "Американский киборг", "Баффи - истребительница вампиров".