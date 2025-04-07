Дженнифер Кулидж, которую весь мир долгие годы знал как маму Стифлера из фильма «Американский пирог», призналась: роль мечты ей не предлагали почти всю карьеру. И когда наконец пришло судьбоносное предложение сняться в сериале «Белый лотос», она хотела отказаться.

Причина звучит вполне по-человечески: в сценарии были сцены в купальнике, а Дженнифер узнала о съамках в разгар карантина. По еа словам, тогда она буквально «ела по целой пицце за прием пищи», чтобы справиться со стрессом – и, мягко говоря, не чувствовала себя готовой к пляжным эпизодам.

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Но все-таки решилась. И не прогадала: роль Тани Макуэйдей принесла ей «Эмми», «Золотой глобус» и новую волну популярности. Причем настолько внезапную, что теперь к ней нередко подходят знакомиться симпатичные молодые парни.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.