Дженна Ортега рассказала, из-за чего ушла из «Крика 7»

Актриса Дженна Ортега подтвердила версию о том, что покинула съёмочную площадку фильма «Крик 7» из-за увольнения коллеги Мелиссы Барреры.

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Изначально утверждалось, что Ортега отказалась от роли из-за сложного графика.

Нет, это не имело никакого отношения к зарплате или к расписанию съёмок. Просто после случая с Мелиссой всё как будто разваливалось. Если бы «Крик 7» продолжили снимать не с той командой, в которую я влюбилась, это было бы неправильным шагом для моей карьеры.

В ноябре 2023 года продюсеры «Крика 7» отстранили от съёмок Мелиссу Барреру из-за её высказываний в соцсетях относительно израильско-палестинского конфликта. После этого Дженна Ортега и Джасмин Савой Браун также отказались сниматься в ленте, из-за чего авторам ленты пришлось собирать новую команду.