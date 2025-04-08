Психолог объяснил отказ Боярской от ролей

Елизавета Боярская на премьере сериала «Опасная близость» обвинила героиню, которой изменял муж. Она считает, что женщина была невнимательна к избраннику, сосредоточившись на карьере. Высказывание актрисы спровоцировало обсуждения: когда-то она увела Максима Матвеева из семьи. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский предположил, что Боярская может проецировать на героиню свои реальные чувства и испытывать вину перед соперницей. Также эксперт объяснил, почему Елизавета отказалась от съемок в пользу семьи.

© Passion.ru

«Считывается, что Елизавета проецирует на героиню свои реальные чувства. Люди используют проекцию неосознанно, чтобы дистанцироваться от стыдных действий в реальности. Например, увести мужа из семьи — это не рутина, и даже спустя много лет она может испытывать чувство вины перед соперницей. Когда актриса говорит о своей героине: «Она, безусловно, виновата в том, что такая ситуация произошла», это позволяет ей частично оправдать себя, перенося ответственность на вымышленный образ. Говоря о персонаже, люди часто избегают прямого самообвинения, что помогает снизить внутренний конфликт и чувство вины», — высказался психолог.

Для актёрского сообщества брак Елизаветы Боярской и Максима Матвеева — на редкость прочный. Максим обладает харизмой и сильным мужским магнетизмом, который привлекает миллионы женских сердец. Психолог убежден, что Елизавете, вероятно, не хватает той же яркой харизмы. По мнению Станислава, она сознательно отказалась идти по пути отца. Ему кажется, что отказ от роли дочери Д’Артаньяна в фильме «Возвращение мушкетёров» — попытка Елизаветы стать самостоятельной.