Светлана Дружинина рассказала о съемках в «Девчатах»

17 лет назад, 8 апреля 2008 года, не стало народной артистки РСФСР Надежды Румянцевой. Уроженка Смоленской области дебютировала в кино в возрасте 22 лет в драме «Навстречу жизни». Чтобы быть ближе к своей героине, актриса целый месяц изучала токарное дело. Всесоюзную популярность артистке принесли фильмы «Девчата» и «Королева бензоколонки». Несмотря на то что в багаже актрисы больше 30 работ в фильмах, для советских зрителей Румянцева навсегда осталась Тосей Кислицыной и Людмилой Добрыйвечер. Народная артистка России Светлана Дружинина, сыгравшая в «Девчатах» Анфису Павловну, поделилась с RT воспоминаниями о коллеге по цеху.

Надежда Румянцева — одна из любимых зрителями советских актрис. Она родилась в Смоленской области, в семье проводника и домохозяйки. Когда Надежде был год, её семья переехала в Подмосковье. Румянцева была артистичным ребёнком, посещала всевозможные кружки, а в годы войны, собрав небольшую команду, выступала перед ранеными бойцами в госпиталях.

После школы Румянцева с первого раза поступила в ГИТИС, исполнив на вступительных экзаменах монолог Фамусова. Но позже Надежда перевелась во ВГИК, потому что актёрам театрального было запрещено сниматься в кино.

Комедии с участием Румянцевой — «Неподдающиеся», «Девчата» и «Королева бензоколонки» — были в прокате во многих странах, в том числе в Австралии, Аргентине и Японии. В западной прессе актрису называли «Чаплином в юбке» и «русской Джульеттой Мазиной».

В одном из интервью Румянцева говорила, что образ Тоси Кислицыной она создала сама. Актёры собирались на Урал, где должны были состояться натурные съёмки. И как-то звонят в дверь — Надежда открыла, а там стоит девочка в драной ушанке, пальтишке с заячьим воротничком. Гостья рассказала, что она из детского дома и хочет стать актрисой. А на Тосю Кислицыну шили хорошие, добротные вещи — и это как-то не ложилось.

«А я смотрела на неё, и она никак не могла понять, почему я так жадно её разглядываю. И я потом приехала на студию и говорю режиссёру: «Юра, я знаю, как надо».

В конце 1960-х годов Надежда Румянцева вышла замуж второй раз. Первый брак с однокурсником Владимиром Шуруповым продлился недолго: мужчину распределили в провинциальный театр, а Надежда осталась в Москве. Вторым мужем Румянцевой стал работник Министерства внешней торговли Вилли Хштоян. Мужа Надежды часто отправляли в длительные командировки, и она ездила с ним.

При этом Румянцева часто озвучивала фильмы и мультфильмы. Например, её голосом говорят Нина из «Кавказской пленницы», Гюльчатай из «Белого солнца пустыни», Татьяна из «Спортлото-82», мартышка из мультфильма «38 попугаев», Зита и Гита из одноимённого индийского фильма, Изаура из «Рабыни Изауры» и другие персонажи.

Народная артистка РФ Светлана Дружинина снималась вместе с Надеждой в «Девчатах». В разговоре с RT актриса вспомнила, как проходили съёмки ставшего легендарным фильма.

«Подрезали в кадре ноги»

— Как Надежда Румянцева попала в фильм «Девчата»?

— Надежда была выпускницей ВГИКа. Её профессора — Ольга Ивановна Пыжова и Борис Владимирович Бибиков. Это два уникальных мастера. Надежда была одной из лучших студенток на своём курсе, её все очень хвалили. Она училась на одном курсе с Руфиной Нифонтовой и Майей Булгаковой. Преподаватели очень любили этот курс, потому что было много талантливых актёров, которые прекрасно потом работали и в театре, и в кино. Юрий Чулюкин учился с Надеждой на одном курсе, на режиссёрском факультете, снимал уже Надю в «Неподдающихся». Это была большущая семья.

— Правда, что Тосю Кислицыну должна была играть другая актриса?

— Изначально Чулюкин рассматривал на эту роль свою жену Наталью Кустинскую. Но она была слишком красивой для этой роли. Также рассматривали Валентину Малявину. Но руководитель проекта Михаил Ромм сказал: «Играть будет эта пичуга».

Да многих героев в «Девчатах» должны были играть другие! Помню, на роль Ильи пришёл Владимир Трещалов. Мы все были в восторге, Надежде он был очень симпатичен. Но тут почему-то его сняли — и пришёл Рыбников. С ним было очень тяжело работать. А Николай был с первого курса влюблён в Аллу Ларионову, женился на ней, когда та была беременна от другого, и удочерил её дочку. Рыбников считал, что Алла должна играть всех. Мою роль уж точно, а Тосю так вообще легко.

— В фильме между героями Рыбникова и Румянцевой была любовь. Не посетило ли их это чувство и за пределами съёмочной площадки?

— Нет. Как я говорила, Рыбников был обижен на то, что его жену не взяли в фильм, и он считал Надю выскочкой. Но тут Румянцева отвечала ему взаимностью. Они не были дружны, она его не любила. Ну как не любила... Не принимала она его. Да, она была человеком талантливым и очень профессиональным. Поэтому всё, что сделано на экране, в том числе поцелуй в конце — это профессия, не более. Никаких чувств друг к другу, кроме неприятия и обиды. С её стороны — потому что вместо красавца Трещалова пришёл этот Рыбников, который считал себя звездой. А со стороны Николая — обида за то, что роль Тоси досталась Румянцевой, а не Алле. Но Надежде нужно отдать должное: Рыбников с ней совладать не смог. Она была очень сильным человеком — мощным профессиональным партнёром.

— А с остальными актёрами Надежда дружила?

— Надя была верным другом. После того как худсовету показали часть материала, было вынесено решение поменять меня. То есть на роль Анфисы выбрать другую актрису.

Потому что «Ковригин не уйдёт от такой к Тоське. Анфиса статная и соблазнительная, а та какая-то маленькая пигалица».

И меня действительно хотели менять. Но все девчонки во главе с Надей восстали — и меня удалось отстоять. Юлий Райзман предложил Чулюкину убрать крупные планы со мной и «подрезать» в кадре ноги. Так что у меня в этом фильме ни одного крупного плана.

— Как другие относились к Румянцевой?

— Прекрасно. Надя была заводилой. Она была просто умничка, талантливая артистка и очень женственная. Искусно рассказывала анекдоты. Была очень грамотным человеком, прекрасным рассказчиком, обладательницей великолепного голоса. Она нравилась мужчинам. И вместе с тем она была сильной женщиной. Как-то к ним пришли грабители и начали бить её супруга. Надя рассказывала, что она ворвалась туда, схватила какой-то там половник или утюг, и начала тоже драться. И всех их отбила там. У неё были очень большие проблемы потом со здоровьем, травмы серьёзные получила. Поэтому говорить о Наде как о девчонке с косичками, которая нравится только десятиклассникам или незадачливым мальчикам, неверно. Я могу только сказать: светлая память очень талантливому, мощному русскому человеку и русской актрисе.