Стася Толстая ответила, что для нее значит режиссура

Режиссер и актриса Стася Толстая в большом интервью проекту «Сноб» рассказала, что для нее значит режиссура и какими качествами должен обладать мастер этого искусства.

По ее мнению, работа режиссера без репетиций не имеет значения. Режиссура — это огромная команда, которую необходимо довести до результата, поэтому сидя дома, что ни придумай — не сработает, отметила артистка.

«Как режиссер я поделюсь своим очень важным откровением. Мне удалось сформулировать для себя значение слова «режиссура». Режиссура — это право на оголение души. И, знаете, это настоящее счастье, когда ты начинаешь работу с актером, который доверяет тебе и позволяет свою душу оголить», — сказала Толстая.

Стася Толстая — выпускница ВГИКа. Снималась в картинах Григория Константинопольского, а в 2023 году она дебютировала как режиссер. Ее первый полнометражный фильм «Тайное влечение» вошел в конкурс «Русские премьеры» Московского международного кинофестиваля, где удостоился специального приза жюри за «искренний и дерзкий дебют».