Дружинина рассказала, как Надежда Румянцева попала в фильм «Девчата»

Народная артистка России Светлана Дружинина рассказала, как актриса Надежда Румянцева попала в фильм «Девчата».

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Дружинина напомнила, что Румянцева была выпускницей ВГИКа и училась под началом двух уникальных мастеров — Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. По словам артистки, Надежда была одной из лучших студенток на своём курсе.

Она отметила, что Юрий Чулюкин учился с ней на режиссёрском факультете и уже снимал Румянцеву в «Неподдающихся».

«Изначально Чулюкин рассматривал на эту роль (Тоси Кислициной. — RT) свою жену Наталью Кустинскую. Но она была слишком красивой для этой роли. Также рассматривали Валентину Малявину. Но руководитель проекта Михаил Ромм сказал: "Играть будет эта пичуга"», — заявила Дружинина.

17 лет назад, 8 апреля 2008 года, не стало народной артистки РСФСР Надежды Румянцевой. Уроженка Смоленской области дебютировала в кино в возрасте 22 лет в драме «Навстречу жизни».

Народная артистка России Светлана Дружинина, сыгравшая в «Девчатах» Анфису Павловну, поделилась с RT воспоминаниями о коллеге по цеху.