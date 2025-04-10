Хмельницкая рассказала об экстремальных съемках в кино

Актриса Алена Хмельницкая рассказала об экстремальных съемках. Звезда призналась, что на холоде ее спасал коньяк, но были и другие трудности. Она дала интервью «7Дней.ru».

© Passion.ru

Знаменитость вспомнила об участии в четырехсерийном фильме «Галина». Съемки проходили зимой в Минске.

«Стоял дикий холод, а натуры оказалось очень много. И я даже не знаю, как у меня губы вообще шевелились. Спасал коньяк. Я знаю себя, знаю свою реакцию и то количество, которое идет именно для согрева. И мне кажется, когда ты замерзаешь, это лучше всего», – призналась артистка.

А во время работы над сериалом «Самая красивая» Алену учили кататься на мотоцикле. На шоссе ее заменяла дублерша, но в некоторых кадрах она была обязана рулить сама.

«Все мои родные опасались, что я увлекусь. Но нет, видимо, поздно. Если бы это случилось немножко в другом возрасте, может, я бы и увлеклась этим, особенно если бы влюбилась», – поделилась звезда.

В карьере Хмельницкой была роль летчицы в сериале «Русские амазонки». Они снимались на аэродроме, и с ними был Леонид Якубович. Он давал советы и звал полетать во время обеденного перерыва.

«Я совершенно страх потеряла и как-то раз полетела выполнять для съемок фигуры высшего пилотажа вместе с пилотом, хотя девчонки благоразумно отказались. Я с трудом убрала с лица выражение, будто я на аттракционе, и старательно изображала, что для меня все эти фигуры высшего пилотажа: бочки, петли — рутина и обычная работа. Но от перегрузок лицо стало неузнаваемым», – добавила Алена.

Ранее мы писали о том, как живет Алена Хмельницкая после развода с Кеосаяном.