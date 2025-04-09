Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки

Актрису Кристину Асмус, известную по ролям в фильме «Текст» и сериале «Интерны», выгнали со съемочной площадки нового проекта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, артистку со скандалом отстранили от участия в сериале «Склиф». Асмус, исполняющая главную роль, якобы регулярно срывала съемочный график и вступала в конфликты с коллегами по проекту. По информации Mash, актриса была вынуждена покинуть съемки до их завершения, поскольку созданная ей атмосфера угрожала всему процессу производства сериала.

Сообщается, что Асмус не смогла найти общий язык с исполнителем одной из главных ролей Матвеем Лыковым. Кроме того, 36-летняя артистка просила менять сценарий в последний момент и требовала указать ее в титрах в качестве креативного продюсера.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что Асмус получает полтора миллиона рублей за один съемочный день.