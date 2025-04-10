Умер американский актер Джои Д. Виейра

В возрасте 80 лет скончался американский актер Джои Д. Виейра, который завоевал популярность среди общественности благодаря роли фермерского парня Порки Броквея в первых четырех сезонах культового сериала «Лесси». Об этом рассказал коллега артиста по сериалу Джон Провост на своей странице в социальной сети.

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Виейра умер в хосписе. Актер не дожил до своего 81-го дня рождения всего лишь один день.

Артист родился 8 апреля 1944 года в Лос-Анджелесе. Он играл роль Порки на протяжении 91 эпизода сериала с 1954 по 1957 год.

Как только проект завершился, Виейра решил продолжить свою актерскую карьеру. Позже он принял участие в съемках фильмов «Красная жара» и «Патриот».

В определенный момент артисту надоело постоянно играть простоватого парня. Поэтому в 1982 году он решил переехать в Англию, чтобы полностью изменить свой имидж. Вернувшись в Голливуд, он сбросил более 20 килограммов, но вскоре вновь набрал вес для роли в комедийном сериале «Хэнк».