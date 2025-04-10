Умер звезда «Трех мушкетеров» и «Матрицы»

Скончался Колин Фокс, один из самых плодовитых и узнаваемых канадских актеров, Фокс был актером кино и сериалов и артистом озвучания. В его послужном списке - почти 180 проектов.

© Российская Газета

Персонаж Фокса - один из главных героев популярного сериала 1990-х "Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений", профессор Антон Хендрикс. Он часто играл изощренных злодеев и прочих антагонистов.

Артист умер 5 апреля на 87-м году жизни, оставаясь творчески активным практически до своих последних дней. Актер отошел в родном Онтарио, передает IMDb.

Колин Фокс родился в 1938 году. В фильмографии - "Путеводный свет", "Три мушкетера" 1969-го (сыграл Арамиса), оригинальный "Уравнитель", сериалы "Пятница, 13", "Робокоп" и "Матрица", озвучка анимационного "Битлджюса", третьи "Сканнеры".