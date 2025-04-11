Как живет звезда фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов

Звезда фильма «Обитаемый остров» Василий Степанов начал злоупотреблять алкоголем и впал в серьёзную депрессию из-за проблем и неудач. Об этом пишет Telegram-канал Mash, которому удалось пообщаться с актёром. Сейчас Степанов нигде не работает, не снимается, а статус инвалида первой группы из-за ментальных трудностей только ухудшает ситуацию.

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Сам мужчина не может и не видит смысла работать. Живёт он, как уточняется, на пособие по инвалидности в размере 20 тысяч рублей и пенсию мамы. Он находится под наблюдением в ПНД с психологической болезнью. Сняться с учёта вряд ли получится, признаётся сам Степан.

«Это уже пожизненно, это уже всё. Из-за того, что из окна выпал. Они подумали, что там это… Этот так сказал, этот так сказал. Послушали соседей, участковый там принимал участие», — высказался Степанов.

Напомним, в 2017 году Василий Степанов выпал из окна на пятом этаже. Тогда его поставили на учёт в ПНД. Восстановить позвоночник полностью так и не удалось, а боли в ноге его мучают по сей день.