Некоторые роли требуют полной отдачи – и порой это выходит за пределы съемочной площадки. Так произошло с Вэлом Килмером, когда он исполнял роль Джима Моррисона в фильме «The Doors» Оливера Стоуна.

Готовиться к образу он начал за год до съемок: изучал поведение музыканта, слушал только его музыку, копировал манеру говорить и двигаться. Во время съемок актер настолько сжился с ролью, что требовал, чтобы к нему обращались как к Джиму.

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Для фильма Килмер самостоятельно исполнил вокальные партии Моррисона – продюсеры признали, что в некоторых моментах отличить голос актера от оригинала невозможно. После завершения проекта Килмеру потребовалась помощь психотерапевта: роль оказалась настолько психологически изматывающей, что выйти из образа самостоятельно он не смог.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.