«До сих пор стыдно». Анна Хилькевич — о скандале с Асмус на съемках

Актриса Анна Хилькевич заявила в Telegram-канале, что ее «дико триггерит» от артистов, которые нарушают дисциплинарные нормы.

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Хилькевич пояснила, что решила высказать свою позицию на фоне скандала с Кристиной Асмус из-за срыва съемкок сериала «Склиф». Актриса понадеялась, что у коллеги «все хорошо», а вся информация в СМИ — «лютый хайп и пасквиль».

«Для меня артисты, хоть и творческие личности, но внутри они должны быть "солдатами", которые вне зависимости от настроения, обстоятельств, состояний должны исполнять свои обязательства», — заявила артистка.

По словам Хилькевич, актеры всегда должны выполнять свои обязательства вне зависимости от физического и ментального состояния.

«Хотя, признаюсь, и в моей жизни случалась попытка нарушить дисциплину… всего 1 раз, когда я сорвала съемку. И то, за день. До сих пор стыдно…» — поделилась актриса.

Хилькевич раскрыла, что не приехала на съемки к певице Анне Седоковой в марте 2022 года. Актриса не смогла присутствовать на работе, поскольку «поймала паничку».

9 апреля Telegram-канал Mash сообщил, что Асмус со скандалом выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф», в котором знаменитость играла главную роль. По данным издания, артистку обвинили в «создании крайне токсичной атмосферы, угрожающей процессу».

Генеральный директор ТНТ Тина Канделаки подтвердила, что создатели сериала «Склиф» отказались от сотрудничества с актрисой Кристиной Асмус из-за ее поведения.