Эйми Лу Вуд рассказала, почему ее не хотели приглашать на съемки

Продюсеры HBO не хотели приглашать на съемки третьего сезона сериала «Белый лотос» британскую актрису Эйми Лу Вуд из-за ее внешности. Об этом она рассказала в интервью журналу GQ.

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Знаменитость призналась, что руководство HBO было изначально против ее кандидатуры. Однако шоураннеру Майку Уайту удалось уговорить продюсеров.

«Я знаю, почему они не хотели меня. Потому что я уродлива. Майку пришлось сказать: "Пожалуйста, позвольте мне взять на роль некрасивую девушку". Вот о чем я тогда думала», — объяснила звезда и отметила, что из-за этого во время съемок чувствовала себя неуверенной.

Ранее Эйми Лу Вуд высказалась о ботоксе. Тогда актриса заявила, что никогда не будет прибегать к инъекциям, поскольку не хочет потерять работу.