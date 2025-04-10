Актер Юра Борисов подписал контакт с крупным американским агентством UTA

Российский актер Юра Борисов заключил контракт с американским агентством United Talent Agency (UTA) на представительство во всех сферах. Об этом сообщает Variety. Среди других подопечных UTA: Харрисон Форд, Брук Шилдс, Тимоти Шаламе, Майкл Джей Фокс и другие голливудские знаменитости. По данным Variety, на международной арене Борисова продолжат представлять компании ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis. Юра Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на "Оскар". Он был выдвинут на премию в категории "Лучшая роль второго плана" за съемки в фильме Шона Бейкера "Анора". Награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте "Настоящая боль". Всего "Анора" получила пять "Оскаров" в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж". 19 марта стало известно, что актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME. Оно заключало договоры с такими зарубежными звездами, как Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший, Киран Калкин, Бен Стиллер, Джереми Аллен Уайт.