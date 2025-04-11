Ирина Безрукова ответила, что является главным в профессии актера

В 2025 году актриса театра и кино Ирина Безрукова отмечает важную дату — 60 лет. За плечами десятки фильмов, сотни спектаклей и немало общественных инициатив, включая уникальную миссию — развитие тифлокомментирования в России и за ее пределами. В преддверии юбилея ТАСС поговорил с Безруковой о том, как сохранить красоту и вдохновение, о ее профессиональных достижениях и о том, почему сопровождение незрячих на спектаклях стало для актрисы не просто работой, а делом жизни.

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Совсем скоро вы отмечаете юбилей. Расскажите, как планируете его провести?

— К юбилею я отношусь спокойно — не придаю особого значения цифрам и датам. День пройдет достаточно обычно. Я участвую в новом спектакле Театра комедии, который называется "Женитьба Фигаро", и репетирую в этот день. Премьера планируется на 16–17 апреля, и когда мы выпустим спектакль, тогда, может быть, как-то отпразднуем. Ничего грандиозного я не затеваю.

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— На самом деле сначала есть мама и папа, которые подарили мне хорошую генетику. Потом у меня практически нет вредных привычек, таких, которые могли бы вредить внешности или здоровью. Сегодня меня готовил прекрасный визажист, и до того, как я оказалась у него в кресле, я выглядела как и все, самым обычным образом.

Ирина, какими основными принципами и правилами жизни вы руководствуетесь?

— У меня нет никаких логических выкладок, и я не мыслю слоганами. Я человек творческий, и у меня работает творческое полушарие, а структурированные вещи — это больше к логистике, к людям, которые более рассудительные. Если что-то совсем простое сказать, это, наверное, оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Если получается, помогать другим.

Мы не созданы только для себя, мы созданы друг для друга. Наверное, это основное.

С какими основными вызовами вы сейчас сталкиваетесь в своей театральной жизни?

— Чем прекрасна моя профессия — она точно не скучная, потому что вызовы возникают постоянно. Я сейчас репетирую острохарактерную роль и уже одну играю. Для меня это переход в другое амплуа. Потому что, начиная с молодости, я играла в основном лирические, романтические женские образы. Но когда человек взрослеет, он внешне меняется и количество ролей, в которых нужно передать такие образы, становится значительно меньше, а характерные роли есть всегда. Я пытаюсь переходить в эту область, мне нравится шалить, мне нравится находить характерные краски персонажей. Это очень интересно, меня это очень воодушевляет, поскольку лирических героинь я за свою жизнь наигралась.

Совсем недавно мне был брошен актерский вызов, по-человечески непростой. Совершенно для меня неожиданно мне предложили главную женскую роль в спектакле по произведению Островского "Без вины виноватые". Я играю актрису Кручинину. У нее в жизни произошли события, которые, так получилось, пересекаются с моими жизненными триггерными болезненными точками. Кроме того, мне пришлось находить в себе те интонации, краски, мотивации, которые мне не близки, потому что героиня совсем другая. Наш режиссер, Вероника Вигг, говорит: "Ирина, прекратите всех обслуживать". В смысле помогать, идти навстречу, проявлять эмпатию, потому что эта героиня другая. Мне пришлось искать мою героиню, погружаться в нее.

Но вы себя преодолели?

— Так получилось, и я этому очень рада. Есть разные психологические техники, достаточно серьезные, порой шоковые, когда человека проводят через ситуации, которые вскрывают какие-то болевые точки. Театр тоже позволяет работать с собой таким образом. Мне очень повезло с режиссером, она очень тонкий человек, как психолог она меня провела по грани. Я ей за это очень благодарна.

Ваша карьера охватывает как театральные подмостки, так и киноэкраны. В каком из этих направлений вы чувствуете себя более комфортно и почему?

— 50 на 50. В кино есть хитрости. Можно сделать несколько дублей, пойти к монитору посмотреть запись и понять, что ты делаешь не так, внести коррективы. В театре ты вышел на сцену — и вот какой ты сегодня, твое психологическое состояние, твой напор. Ну, это штучное искусство.

К нам в театр (в Московский Губернский театр — прим. ТАСС) не попасть — аншлаг. Хотя находится он в Кузьминках. Еще я играю в Театре комедии, второй спектакль случится совсем скоро. Это театр, который приглашает только медийных людей. Там нет труппы, с нами заключается договор, и мы играем спектакли. Туда тоже не попасть. Все дело в том, что театр сейчас невероятно востребован, несмотря ни на что.

Вы сказали об искусственном интеллекте. Сейчас эта тема широко обсуждается. Как вы относитесь к использованию искусственного интеллекта в кино и, может быть, к его внедрению в театр в будущем?

— Мне кажется, что, к примеру, опасные трюковые сцены очень удобно делать с помощью искусственного интеллекта, потому что для актера это риск для жизни. Я в юности снималась в кино и даже делала трюки. Это сказалось на моем здоровье, потому что люди просто "ломаются" в кадре, бывают жесткие падения, драки, верховая езда — лошади, к примеру, ведут себя непредсказуемо.

А как же каскадеры?

— Каскадеры — да, но некоторые моменты нужно частично делать актерам, чтобы не возникло проблем при монтаже. Дальше за тебя продолжит каскадер. Есть отважные артисты, такие, которые стараются выполнять трюки сами. Например, фехтуют сами, и это опасно, это оружие.

То есть с этой точки зрения вы положительно относитесь к внедрению искусственного интеллекта?

— Я думаю, он займет свое место. Он не вытеснит живые эмоции, потому что их нам приятно видеть. Мне кажется, это просто игрушка, в которую люди наиграются и захотят настоящего.

Как оцениваете состояние театральной индустрии на сегодняшний день в нашей стране? Что, по вашему мнению, стоило бы поправить?

— Мне кажется, театральное дело развивается очень здорово. По крайней мере, те спектакли, в том числе премьеры, которые я видела в последнее время. У меня есть любимые спектакли в других театрах. Очень интересный Театр Пушкина, [его] художественный руководитель Евгений Писарев. Очень интересный режиссер — Константин Богомолов. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но он профессионал: очень интересно доносит мысль и работает технологично. Я бываю в музыкальных театрах. Часто меня приглашает "Геликон-опера", там совершенно необыкновенные постановки. Например, "Волшебная флейта", где люди выступают в футуристических латексных костюмах, и при этом они еще должны петь. В нашем Московском Губернском театре тоже невероятные спектакли. В одном из них играет Дмитрий Дюжев, в другом — всеми любимый артист Антон Хабаров, в "Звездных" играет Аня Снаткина… В Москве очень много хороших спектаклей.

А что можете с этой точки зрения сказать про регионы?

— Очень интересная театральная площадка — Тверь. Дело в том, что в Тверской театр была приглашена режиссер, с которой я работала, Вероника Вигг. Она поставила там два спектакля. Поставила "Чайку", и она сразу вошла в лонг-лист "Золотой маски" (российская национальная театральная премия и фестиваль-конкурс — прим. ТАСС). Сейчас она занимается постановкой еще одного спектакля, но я не имею права говорить какого. Еще там идет спектакль "Гроза". Эти два спектакля я видела в записи, и они совершенно потрясающие. Еще есть новосибирский "Красный факел", знаменитый театр, который очень хорош. В Петербурге много хороших театров.

Ваша фильмография насчитывает более 45 работ. Какие из ролей стали для вас наиболее значимыми?

— Сложно сказать. Это как спросить у человека, у которого большая семья и много детей, какой ребенок любимый. Мне кажется, это должны говорить зрители, а не я.

Какая самая значимая роль? Что в вас поменялось после нее?

— Есть значимые фильмы. Я достаточно легкомысленно отнеслась к предложению молодого режиссера из Чехии сняться у него в небольшой роли. А этот фильм, который называется "Коля", получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Вот такая история произошла. Это потрясающее кино, невероятно доброе, сердечное и достойное "Оскара". Я жду выхода фильма уже всему миру известного режиссера Клима Шипенко: когда он снял свой космический фильм "Вызов", о нем узнал весь мир. Я успела сняться у этого режиссера раньше, но картина еще не вышла. Ее рабочее название "Декабрь". В главной роли — Александр Петров, он играет Сергея Александровича Есенина, а я играю одну из женщин.

На каких-то вечеринках можно увидеть мужчину, который спокойно стоит, с кем-то общается. И если не знать его лично и как он выглядит, вы никогда не скажете, что это режиссер. Он совершенно не тратит свою энергию на поддержание режиссерского статуса.

Скромный?

— Да, скромный, достойный, вероятно, абсолютно самодостаточный, ему не надо ничего никому показывать. Он очень тонко подмечает нюансы и мягко работает с артистами.

Где проходили съемки?

— Съемки проходили в Москве, в Петербурге. Некоторые улицы снимались, насколько я знаю, в павильонах, где-то съемки проходили на хромакее. Саша (Александр Петров — прим. ТАСС) — совершенно потрясающий партнер, с которым мы давно знакомы, вместе участвовали в проекте "Танцы со звездами". И как тогда он был просто весел, невероятный живчик, так и сейчас.

Ирина, на ваш взгляд, чего не хватает киноиндустрии в России сейчас?

— Мне кажется, что за те времена провала, скажем так, когда у нас было засилье американского и прочего кино, индустрия была в загоне, и сейчас нужны новые кадры, потому что их не хватает. Хорошие режиссеры и операторы расписаны на несколько лет вперед. Много продукции снимается для платформ, сериалов, телевизионных проектов и полных метров. Мне хотелось бы, чтобы больше было кино, которое, воодушевляет и поднимает человека, его внутреннее состояние, веру в счастье, доброту, любовь, чистоту, чтобы кино питало. Есть картины очень талантливо снятые, но они разрушительные.

Мне кажется, что сейчас время вспомнить про настоящие ценности, про верность, взаимовыручку, смех. Про то, что простые вещи приносят много радости. Хочется светлых комедий, легких, романтичных фильмов и анимаций для детишек, которые не будут выглядеть как странные, американские.

Ирина, совсем недавно наш актер Юра Борисов за фильм "Анора" был номинирован на премию "Оскар". А вы "Анору" смотрели?

— Я смотрела "Анору".

Как вам?

— Мне кажется, что там какой-то договорняк. Потому что сюжет, в общем, тривиальный. Миллион раз мы видели истории про таких барышень и про то, как у них судьба не складывается. Плохие русские, плохой мальчик-мажор и его очень картонные родители. То есть сделано по-американски. Очень странные армянские персонажи, которые неестественно выглядят. Они именно персонажи в этой ситуации. Потрясающий Юра Борисов, но у него есть роли значительно лучше. То, что обратили внимание, это очень здорово. Здорово, что есть русский артист, который органичен и хорош даже в небольшой роли. Я очень рада за ребят, что они посетили все, что можно было посетить, и показали себя. Может быть, дальше у кого-то что-то сложится там или на них иначе посмотрят здесь. Потому что иногда артист, который преуспел где-то там, вызывает интерес, как правило, в своем отечестве, где, как известно, пророков нет.

Продолжение интервью читайте 12 апреля на сайте ТАСС.