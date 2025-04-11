Российские каскадеры оценили идею давать «Оскар» за постановку трюков

Премию "Оскар" за постановку трюков стоило внедрить 15-20 лет назад. Такое мнение ТАСС выразил президент Ассоциации каскадеров России Александр Иншаков.

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«[К введению награды] я отношусь положительно. Это правильное решение. Но, вообще-то, надо было начинать это мероприятие значительно раньше, лет на 15-20 назад, как минимум», — сказал Иншаков ТАСС.

Ранее стало известно, что американская академия киноискусств сообщила о создании номинации "Постановка трюков". Премию "Оскар" за достижения в этой сфере будут вручать с юбилейной 100-й церемонии.

«Если брать любой фильм, трейлер к фильму, то в основном там как раз показывают трюковые сцены, которые создаются как раз каскадерами. И то, что каскадер после этого еще остается без награды, это несправедливо. Мне кажется, это единственная кинопрофессия, которая в прямом смысле слова кровью и потом достигает зрелищных кинокадров. И обходить стороной эту профессию, оставлять людей без награды очень неправильно», — поделилась мнением вице-президент Гильдии каскадеров Варвара Никитина.

Она также отметила, что в США существует отдельная каскадерская премия "Таурус", которая приравнивается к "Оскару".

«Мы относимся, можно сказать, с завистью, потому что у нас в стране ни "Золотой орел", ни "Ника" не награждают каскадеров», — сожалеет Никитина, отмечая, что российские каскадеры, которых не награждают в России, были неоднократно награждены премией "Таурус", например, за фильм "Сталинград".

По словам Никитиной, Гильдия каскадеров учредила свою премию "Альтер-Эго", которая будет проходить 22 апреля в пятый раз.