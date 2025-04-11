Иногда гонорары звезд поражают не меньше, чем сами фильмы. Арнольд Шварценеггер получил 15 миллионов долларов за «Терминатор 2». Учитывая, что его персонаж произносит 700 слов, это около 21 тысячи долларов за каждое.

Кэмерон Диас рассказала, что за озвучку принцессы Фионы в «Шреке 2» заработала 10 миллионов – за два дня работы по пять часов. Миллион долларов в час.

Роберт Дауни-младший появился в «Человеке-пауке: Возвращение домой» всего на восемь минут, но получил 10 миллионов – по 1,25 миллиона за минуту экранного времени.

Что делает фильмы знаменитых режиссеров такими узнаваемыми

Марк Хэмилл за 30 секунд без слов в «Пробуждении силы» получил 3 миллиона. А Джонни Депп – 16 миллионов за роль, которую так и не сыграл: его убрали из «Фантастических тварей 3», но условия контракта остались в силе.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @Sayd0o.